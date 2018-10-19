Предприниматель пытался за 50 тысяч избежать ответственности за нелегала

19.10.2018 15:39 194

Подмосковный предприниматель пытался подкупить сотрудника полиции в Жуковском районе Калужской области, сообщила в пятницу пресс-служба регионального следственного управления.

Мужчина дал взятку в 50 тысяч рублей.

За эти деньги полицейский должен был его освободить от штрафа за найм иностранца без патента.