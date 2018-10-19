Предприниматель пытался за 50 тысяч избежать ответственности за нелегала

Подмосковный предприниматель пытался подкупить сотрудника полиции в Жуковском районе Калужской области, сообщила в пятницу пресс-служба регионального следственного управления.
Мужчина дал взятку в 50 тысяч рублей.
За эти деньги полицейский должен был его освободить от штрафа за найм иностранца без патента.
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