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Предприниматель пытался за 50 тысяч избежать ответственности за нелегала

19.10.2018 15:39 0 194
Предприниматель пытался за 50 тысяч избежать ответственности за нелегала

Подмосковный предприниматель пытался подкупить сотрудника полиции в Жуковском районе Калужской области, сообщила в пятницу пресс-служба регионального следственного управления.

Мужчина дал взятку в 50 тысяч рублей.

За эти деньги полицейский должен был его освободить от штрафа за найм иностранца без патента.


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