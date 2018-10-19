Знаки и ограждения требуют поставить в деревнях под Тарусой

19.10.2018 13:46 128

Закон о безопасности дорожного движения нарушается в деревнях Алекино и Похвиснево Тарусского района, заявила в пятницу, 19 октября, пресс-служба областной прокуратуры.

На улицах в этих населенных пунктах нет дорожных знаков, сигнальных столбиков и дорожных металлических ограждений. А это может привести к ДТП.

От администраций деревень требуют установить все необходимые конструкции.