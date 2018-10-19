Калужанин сядет на 9 лет и 6 месяцев за зарезанного собутыльника

19.10.2018 12:34 152

46-летнему жителю Калуги не удалось добиться смягчения приговора за убийство, сообщила в пятницу, 19 октября, пресс-служба областной прокуратуры.

В ноябре прошлого года мужчина пил со знакомым в квартире на калужской улице Огарева. Мужчины поссорились. Убийца получил удар по лицу и решил убить обидчика. Он взял нож и нанес им не менее 35 ударов своей жертве. Пострадавший скончался на месте.

На суде мужчина признал вину.

Суд первой инстанции приговорил его к 9 годам и 6 месяцам колонии строго режима, мужчина пытался обжаловать и смягчить приговор, но областной суд согласился с решением.