Мужчина за два месяца заработал 29 тысяч, да и те не заплатили

19.10.2018 11:50 98

ООО «Строй-Победа» обязали выплатить работнику зарплату за два месяца, сообщила в пятницу, 19 октября, пресс-служба прокуратуры Калужской области.

Организация задолжала сотруднику 29 тысяч рублей.

Добиваться выплаты зарплаты пришлось через суд, который постановил, что деньги отдать надо. Но пока работник финансы не получил.