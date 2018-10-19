«Семерка» протаранила «Ладу» в Медыни

19.10.2018 11:41 72

ВАЗ 21074 и ВАЗ 21150 столкнулись в четверг, 18 октября, в 15:30 в Медыни на улице Карла Либкнехта.

По предварительным данным, водитель «cемерки» пересек сплошную и выехал на встречку, где и протаранил «Ладу», сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. Причины, по которым автомобилист пошел на опасный маневр, не уточняются.

В результате травмы получили водители обеих машин.