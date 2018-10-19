Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Пятница, 19 октября
$ 65.72 0.32
75.57 0.08
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Водитель «Хендая» догнал пенсионерку на «Пятерке» на Киевской трассе

19.10.2018 10:56 0 147
Водитель «Хендая» догнал пенсионерку на «Пятерке» на Киевской трассе

«Хендай» столкнулся с ВАЗ 21053 в четверг, 18 октября, на трассе М3 «Украина».

ДТП произошло в Малоярославецком районе в 6:45. По предварительным данным, водитель «Хендая» не соблюдал дистанцию и врезался в ехавшую впереди отечественную легковушку, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

71-летняя женщина, управлявшая «Пятеркой» получила травмы различной степени тяжести.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Мужчина за два месяца заработал 29 тысяч, да и те не заплатили 19.10.2018 11:50

«Семерка» протаранила «Ладу» в Медыни 19.10.2018 11:41

Полицейские пропололи 50 участков от наркосодержащих растений 19.10.2018 11:23

Оптовые цены на бензин растут 19.10.2018 10:38

Лжедиректор уговорил аптекаря перевести ему 24 тысячи 19.10.2018 10:08

Пожилой мужчина погиб при пожаре в Медынском районе 19.10.2018 09:53

Огурцы и томаты дорожают активно, творог — вяло 19.10.2018 09:11

Бешеная лиса забежала в бабынинскую деревню 19.10.2018 08:40

Саперы за день обезвредили почти полсотни взрывоопасных предметов 19.10.2018 08:21

Кондровская семья задолжала за газ более 16 тысяч 19.10.2018 08:00


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Новости компаний

Телеметрия от «Ростелекома» принесла в дома Обнинска комфорт, а в семьи – экономию

«Ростелеком» предложил общаться нон-стоп

За бесплатной консультацией репродуктолога в Калугу обратились уже 500 семей

Россельхозбанк снизил ставки по кредитам для частных лиц

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

ЧК - Анонимка

Viktorch1311 12 сен 2018 15:16

Шадчнев Сергей. Стихи - Подвиг майора Старчака

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 14:27

Шадчнев Сергей. Стихи - Ода Калуге

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 12:18

Новости партнеров

К чему снится сауна: толкование сна по сонникам

Как выбрать подходящую микроволновую печь. Поможет промокод Техпорт

Как выбрать тепловентилятор: тип нагревателя, мощность, функционал

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.