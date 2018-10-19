Водитель «Хендая» догнал пенсионерку на «Пятерке» на Киевской трассе

19.10.2018 10:56 147

«Хендай» столкнулся с ВАЗ 21053 в четверг, 18 октября, на трассе М3 «Украина».

ДТП произошло в Малоярославецком районе в 6:45. По предварительным данным, водитель «Хендая» не соблюдал дистанцию и врезался в ехавшую впереди отечественную легковушку, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

71-летняя женщина, управлявшая «Пятеркой» получила травмы различной степени тяжести.