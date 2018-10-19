Полицейские пропололи 50 участков от наркосодержащих растений

19.10.2018 11:23 107

43 килограмма 760 граммов наркотиков изъяли из оборота полицейские за время операции «Мак-2018», сообщила в пятницу, 19 октября, пресс-служба областного УМВД. Из них более 33 кг — конопля, 1,6 кг — марихуана, 170 гр — героин.

За это время полицейские нашли 40 участков с дикорастущей коноплей и маком и 10 культивированных делянок. Все выпололи. Выращивающих дурман привлекли к ответственности.

Всего за распространение наркотиков по 105 делам будут судить 72 человека.