Лжедиректор уговорил аптекаря перевести ему 24 тысячи

19.10.2018 10:08 153

Кировскому аптекарю позвонил незнакомец и представился директором сети, в которой она работала, сообщила в пятницу, 19 октября, пресс-служба областного УМВД.

Мужчина выяснил, как идут дела в торговой точке, сколько посетителей, какие отзывы. А затем сообщил, что маркетологи разрабатывают новую рекламу сети и попросил сотрудницу помочь им деньгами. Женщина перевела 24 тысячи рублей на озвученные телефонные номера.

Через некоторое время реальные руководители сети распространили листовки о том, что неизвестные лица представляются руководителями и просят перевести им деньги. Аптекарь поняла, что тоже стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.