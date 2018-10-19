Пожилой мужчина погиб при пожаре в Медынском районе

19.10.2018 09:53 169

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О пожаре сообщили в 21:03. Деревянное строение было полностью уничтожено огнем, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России. Пожарным удалось только отстоять от огня соседний дом.

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