Огурцы и томаты дорожают активно, творог — вяло

19.10.2018 09:11 169

Активней всего на минувшей неделе в магазинах федеральных сетей дорожали огурцы. Их цена выросла на 7,5%. На втором месте по скорости роста помидоры — на 5,5%. Замыкают тройку дорожающих лидеров апельсины — на 4,9%.

Также цены поднялись на куриные яйца - на 2.7%, куриное мясо - на 1,4%, творог - на 1%, сообщила пресс-служба областной администрации.

Есть и дешевеющие продукты: мандарины - на 4,8%, свинина - на 2,2%, яблоки - на 2%, мороженная рыба - на 1,6%.