Саперы за день обезвредили почти полсотни взрывоопасных предметов

19.10.2018 08:21 133

Дважды за четверг, 18 октября, саперы выезжали на разминирование взрывоопасных предметов, оставшихся со времен Великой Отечественной.

В лесу рядом с деревней Дретово Ульяновского района нашли 29 минометных мин калибром 82 мм и 6 реактивных снарядом Н-13.

В поле у деревни Дубна Ульяновского района обнаружили 8 артиллерийских снарядов 45 мм, 2 артснаряда 50 мм и гранату Ф-1.

Всего за день было обезврежено 46 боеприпасов, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.