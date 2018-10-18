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Памятную доску директор-ветерану открыли на Обнинской школе

18.10.2018 17:44 0 114
Памятную доску директор-ветерану открыли на Обнинской школе

В четверг, 18 октября, на обнинской школе №3 была открыта памятная доска бывшему директору школы Петру Ивановичу Ларину.

Петр Иванович — один из подольских курсантов. Он участвовал в боях на Ильинских рубежах в 1941. Обнинской школой он руководил в 1964-1986 годах. Создал первый в городе музей Боевой славы.

- Также, благодаря его стараниям, определены имена солдат и офицеров, захороненных у городского мемориала «Вечный огонь», - сообщила пресс-служба администрации наукограда.

В перспективе школе могут присвоить имя директора-ветерана.


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