Кондровская семья задолжала за газ более 16 тысяч

19.10.2018 08:00 56

Семья из четырех человек накопила долг за газ более 16 тысяч рублей. Сообщила в четверг, 18 октября, пресс-служба областной службы судебных приставов.

Сколько лет они не платили за ресурс не уточняется.

Приставы выяснили, где работает глава семьи. На его место работы направлены документы о взыскании долгов с зарплаты.

Мужчина сразу же приехал к приставам и погасил долг. Дело закрыто.