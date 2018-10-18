Коллега украла у сотрудницы деньги с помощью он-лайн приложения

18.10.2018 21:00 356

Калужанка обнаружила пропажу с карты 16 тысяч рублей, сообщила в четверг, 18 октября, пресс-служба областного УМВД.

Женщина пошла в полицию. Она уверяла, что карту никому не давала. Реквизиты не сообщала. Тогда полицейские выяснили, что женщина не раз оставляла телефон без присмотра и уходила в другую комнату. Этим воспользовалась ее коллега.

Девушка не раз переводила свой счет деньги с помощью он-лайн приложения. И возвращала телефон на место.

Ее будут судить за кражу. Могут дать до 6 лет.