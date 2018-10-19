Обнинские волейболистки сыграют на своем поле с противницами из Самары

19.10.2018 07:00 90

В выходные, 20-21 октября, в Обнинске состоится пятый тур чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «Б».

Клуб «Обнинск» принимает одного из лидеров лиги – команду «Искра-Амонд-2» из Самары, сообщает пресс-служба администрации наукограда.

В субботу матч начнется в 17:00, в воскресенье - в 13:00. Посмотреть на игру смогут бесплатно все желающие.