Калужанин обманом завладел землей в Перемышльском районе

18.10.2018 19:00 190

Участок земли в деревне Гремячево Перемышльского района по суду отобрали у жителя Калуги, сообщила в четверг, 18 октября, пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчина обманул мать, получил от нее нотариальную доверенность на оформление участка в собственность. После этого он принес в МФЦ подложные документы о наличии у матери земли, предоставленной сельсоветом, и зарегистрировал на нее право собственности.

У женщины действительно был участок в Гремячево, но она его продала ещё в 2005 году.

Добровольно мужчина от земли не отказался, поэтому его лишили права собственности через суд.