Горы сточного ила воняли в Малоярославецком районе

18.10.2018 16:36 185

Груды илового осадка сточных вод нашли на поле у деревни Потресово Малоярославецкого района, сообщила в четверг, 18 октября, пресс-служба Россельхознадзора. На свалку пожаловались местные жители.

У леса на земле сельхозназначения в момент осмотра были старые навалы ила высотой до 2 метров. Рядом с ними нашли свежие метровые кучи с резким зловонным запахом.

Анализы показали, что из-за сточного ила земля загрязнена банзапиреном, медью и цинком.

Зловонные отходы на землях сельхозназначения складировало АО «Кривское». От агропредприятия требуют убрать мусор и привести поле в порядок.