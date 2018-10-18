Охранник утонул в пруду на базе отдыха

18.10.2018 15:08 731

Тело охранника базы отдыха в деревне Ильинка Перемышльского района нашли в среду, 17 октября, в пруду.

Хозяева базы утром обнаружили, что охранника нет на месте. Но они не придали этому значение, решив, что 51-летний мужчина ушел в лес за грибами.

- Тело погибшего обнаружил посетитель базы отдыха, который ловил рыбу в пруду, - сообщает пресс-служба областного Cледственного комитета.

Обстоятельства ЧП пока устанавливаются.