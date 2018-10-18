Пешеходные переходы подсветили в Обнинске

18.10.2018 14:58 119

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Дополнительное освещение заработало на ряде пешеходных переходов в Обнинске, сообщила в четверг, 18 октября, пресс-служба администрации наукограда.

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