Зеленую зону рядом с Южным обходом растят в деревне Колюпаново

18.10.2018 14:53 206

280 деревьев посадили в деревне Колюпаново в районе переулка Ивушкин на днях.

Когда эти растения вырастут в деревне появится зеленая зона для отдыха местных жителей. Расположено будущее место отдыха рядом с Южным обходом.

Деревья для посадки привезло управление городского хозяйства Калуги, сообщила пресс-служба горуправы.