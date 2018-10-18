Семь человек за день пострадали в ДТП, один погиб

18.10.2018 14:37 173

В среду, 17 октября, в Калужской области произошло семь аварий. В этих ДТП пострадали семь человек, один мужчина погиб.

ДТП, в которых пострадали только машины, зарегистрировано 78, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

За день инспекторы оштрафовали более 10 тысяч нарушителей. Из них 13 нетрезвых и 84 пешехода. 28 водителей ехали на машинах с нечитаемыми номерами.