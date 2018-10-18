Любителя выпить за рулем приговорили к обязательным работам

18.10.2018 14:17 143

Серийного пьяного водителя приговорили к 200 часам исправительных работ и лишили прав на 3 года, сообщила в четверг, 18 октября, пресс-служба областной прокуратуры.

24-летний мужчина остался без водительского удостоверения за пьяное вождение. Но в июле текущего года его опять остановили сотрудники ГИБДД. Мужчина вновь был пьян, но на этот раз у него еще и не было прав.