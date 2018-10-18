Обнинцы почтят память погибших в Керчи

18.10.2018 11:37 139

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Память погибших в Керчи почтят в Обнинске в четверг, 18 октября, сообщила пресс-служба администрации наукограда.

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