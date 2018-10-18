Грязную воду в колодцах заставят почистить

Вода в трех колодцах в Людиново на улице Пролетарской у домов №40, 84 и 141 не соответствует гигиеническим нормам, сообщила в четверг, 18 октября, пресс-служба областной прокуратуры.
Ситуация осложняется тем, что источники питьевой воды бесхозные.
Почистить и привести в норму воду требуют от администрации поселения.
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