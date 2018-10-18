Сотрудница почты не раз одалживала деньги из кассы, но попалась

18.10.2018 10:18 91

Сотрудница одного из почтовых отделений Жуковсокого района попалась на растрате, сообщила в четверг, 17 октября, пресс-служба калужского областного УМВД.

Женщина не раз брала деньги из кассы для собственных нужд, а затем возвращала их обратно. Но однажды она не успела вернуть деньги до внеочередной ревизии. В кассе не досчитались более 300 тысяч рублей.

Точную сумму ущерба подсчитывают.