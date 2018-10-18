Два человека пострадали в столкновении трех автомобилей в Обнинске

18.10.2018 11:12 159

В четверг, 17 октября, три автомобиля столкнулись на обнинской улице Энгельса.

По предварительным данным, в 15:30 водитель «Пежо» сначала столкнулся с «Опелем», а затем врезался в «Хендай».

В результате столкновения пострадали две пассажирки «Хендая».