Женщину сбили на «зебре» в Калуге

18.10.2018 10:35 66

В среду. 17 октября, 56-летняя женщина оказалась под колесами автомобиля на улице Болдина в Калуге.

В 9 утра она переходила дорогу по «зебре», но водитель на «Ситроене» не пропустил пешехода, сообщил предварительные данные отдел пропаганды областного УГИБДД.

В результате пострадавшая женщина госпитализирована с травмами различной степени тяжести.