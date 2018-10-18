«Ниссан» ночью влетел в припаркованную машину в Калуге

В среду, 17 октября, в 2:40 ночи 43-летний водитель на «Ниссане» врезался в автомобиль «Грейт Волл».
ДТП произошло на калужской улице Тульской. Автолюбитель не справился с управлением и влетел в припаркованную у края проезжей части машину, сообщил предварительные данные отдел пропаганды областного УГИБДД.
Водитель «Ниссана» госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
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