Саперы обезвредили три взрывоопасных «привета» ВОВ

18.10.2018 08:30 143

В среду, 17 октября, саперы обезвредили три взрывоопасных предмета, пролежавших в земле со времен Великой Отечественной, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

В Жиздринском районе в поле рядом с деревней Улем нашли две минометные мины калибром 82 мм.

В Мосальском района в 10 километрах от трассы «Москва-Рославль» обнаружили артиллерийский снаряд 76 мм.