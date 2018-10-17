В Кировском районе вырубили сосен почти на 195 тысяч рублей

17.10.2018 21:00 130

В 99-м квартале Тимирязевского участкового лесничества было незаконно срублено 11 сосен на сумму 194 310 рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники оперативники изъяли спилы деревьев и следы техники и обнаружили, что деревья загубил 38-летний ранее судимый местный житель. За незаконную вырубку в особо крупном размере против него возбудили уголовное дело, сообщает МОМВД России "Кировский".