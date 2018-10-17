Строителю КТЗ Василию Шукшину открыли мемориальную доску

Сегодня на здании заводоуправления на улице Московской, 241 открыли мемориальную доску, посвященную русскому писателю Василию Шукшину, сообщила пресс-служба городской Управы.
Шукшин приложил свою руку к строительству нынешнего 20-го цеха Турбинного завода Калуги в должности слесаря-такелажника с1947 по 1948 год. Эту информацию заслуженный работник культуры РФ Николай Брокмиллер случайно узнал из автобиографии писателя, прочитав один из его рассказов.
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