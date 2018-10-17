Строителю КТЗ Василию Шукшину открыли мемориальную доску

17.10.2018 16:39 214

Сегодня на здании заводоуправления на улице Московской, 241 открыли мемориальную доску, посвященную русскому писателю Василию Шукшину, сообщила пресс-служба городской Управы.

Шукшин приложил свою руку к строительству нынешнего 20-го цеха Турбинного завода Калуги в должности слесаря-такелажника с1947 по 1948 год. Эту информацию заслуженный работник культуры РФ Николай Брокмиллер случайно узнал из автобиографии писателя, прочитав один из его рассказов.