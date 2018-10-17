За три дня акции «Внимание! Пешеход!» выявлено 35 нарушителей

17.10.2018 20:07 185

С 15 по 31 октября проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание! Пешеход!», выявляющее водителей, не пропускающих пешеходов, а также пешеходов, переходящих проезжую часть в неположенном месте.

Уже в первые дни проведения акции выявлено 20 нарушений со стороны пешеходов и 15 со стороны водителей, все нарушители будут наказаны, сообщает ОГИБДД УМВД России по г. Калуге