С начала года на дорогах города погибли 16 человек

17.10.2018 18:56 34

С начала текущего года на территории Калуги зарегистрировано 402 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 16 человек погибли. Ещё 493 получили травмы.135 аварий – с участием пешеходов, в них девять человек погибли и 137 получили травмы.

По вине пешеходов произошло 36 автомобильных аварий, в которых три человека погибли и 36 травмированы. На пешеходных переходах зарегистрировано 69 ДТП, в которых четыре человека погибли, 69 получили ранения, сообщил отдел пропаганды ГИБДД Калуги.