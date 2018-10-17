Два года тюрьмы светит вору за кражу забытой сумки

17.10.2018 15:23 186

В Кирове на днях украли деньги из сумки, которую 28-летняя местная жительница оставила на прилавке магазина.

Оперативники по горячим следам нашли вора: им оказался ранее судимый мужчина. Заметив забытую женскую сумку, он незаметно извлек из нее кошелек и покинул магазин. В кошельке лежало золотое кольцо и юбилейная монета в 100 рублей.

Распорядившись украденным по своему усмотрению, похититель нанес ущерб невнимательной кировчанке на 4000 рублей, и на суде может получить за кражу два года тюрьмы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.