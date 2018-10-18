Обнинских таксистов ждут проверки

18.10.2018 08:00 158

В Обнинске обещают устроить массовые облавы на нелегальных таксистов, сообщил в среду, 17 октября, ресурс obninsk.name.

Официальных перевозчиков в наукограде немало, но и число так называемых «бомбил» тоже растет. На этой неделе депутаты решили приструнить эту категорию неплательщиков налогов, ужесточив ответственность за нелегальную перевозку пассажиров и повысив требования к водителям и автомобилям частных служб.

По сообщению обнинского ресурса, региональные контролирующие органы плотно займутся частниками, устроившими стоянки рядом с автовокзалом и гостиницей «Юбилейной».