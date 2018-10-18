288 тысяч чешских цыплят вылупятся в Калуге

18.10.2018 07:00 73

В Калужскую область завезли 288 000 штук куриных яиц родом из Чехии. Они предназначены для дальнейшего инкубирования и выращивания.

После надлежащего ветеринарного контроля, калужская птицефабрика приняла хрупкий груз в свои инкубаторы, сообщила пресс-служба Россельхознадзора Калужской области.