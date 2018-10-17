В Балабаново пешеход перебегал на красный свет и угодил под колеса

17.10.2018 14:45 189

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На перекрестке улиц Лермонтова и Боровской водитель автомобиля «Форд» наехал на мужчину, перебегавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный свет. Световозвращающие элементы на одежде пострадавшего отсутствовали.

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