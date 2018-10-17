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В Балабаново пешеход перебегал на красный свет и угодил под колеса

17.10.2018 14:45 0 189
В Балабаново пешеход перебегал на красный свет и угодил под колеса

Вчера в Балабаново сбили пешехода.

На перекрестке улиц Лермонтова и Боровской водитель автомобиля «Форд» наехал на мужчину, перебегавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный свет. Световозвращающие элементы на одежде пострадавшего отсутствовали.

Пешеход получил незначительные травмы лица, сообщает ОМВД России по Боровскому району.


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