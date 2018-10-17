В Балабаново пешеход перебегал на красный свет и угодил под колеса

Вчера в Балабаново сбили пешехода.
На перекрестке улиц Лермонтова и Боровской водитель автомобиля «Форд» наехал на мужчину, перебегавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный свет. Световозвращающие элементы на одежде пострадавшего отсутствовали.
Пешеход получил незначительные травмы лица, сообщает ОМВД России по Боровскому району.
|
С начала года на дорогах города погибли 16 человек 17.10.2018 18:56
Строителю КТЗ Василию Шукшину открыли мемориальную доску 17.10.2018 16:39
На улице Луначарского сбили пешехода 17.10.2018 15:34
Два года тюрьмы светит вору за кражу забытой сумки 17.10.2018 15:23
В столкновении ВАЗа и МАЗа пострадала женщина 17.10.2018 14:31
В Обнинске автоледи пострадала в столкновении с «Крайслером» 17.10.2018 14:20
На территории завода «Фольксваген» столкнулись две машины 17.10.2018 13:58
За прошедшие сутки в авариях пострадали семь человек, один погиб 17.10.2018 13:49
Организаторов арт-кемпинга «Поток» оштрафовали 17.10.2018 11:58
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: