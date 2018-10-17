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В столкновении ВАЗа и МАЗа пострадала женщина

17.10.2018 14:31 0 181
В столкновении ВАЗа и МАЗа пострадала женщина

Вчера, 16 октября, в Мещовске произошло ДТП.

На перекрестке улиц Володарского и Мира водитель «Жигулей» седьмой модели не уступил дорогу МАЗу.

Пассажирка «Жигулей» пострадала в аварии, получив травмы черепа и сотрясение мозга, сообщает МОМВД России по «Бабынинский».


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