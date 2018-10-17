В Обнинске автоледи пострадала в столкновении с «Крайслером»

17.10.2018 14:20 177

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ДТП произошло на проспекте Ленина: водитель «Крайслера» при повороте налево не уступил дорогу идущему навстречу «Фиату». Водитель «Фиата», 50-летняя женщина, пострадала в аварии, получив ушибы лица, сообщает ОМВД России по Обнинску.

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