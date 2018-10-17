За прошедшие сутки в авариях пострадали семь человек, один погиб

17.10.2018 13:49 165

Вчера, 16 октября, на территории Калужской области в семи дорожно-транспортных происшествиях семь человек получили травмы, один – погиб.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 10 448 нарушений Правил дорожного движения.

За сутки поймали11 нетрезвых водителей, столько же человек нарушили правила перевозки детей. Оштрафованы и 55 любителей излишней тонировки.

Пешеходы нарушили ПДД 87 раз, сообщает отдел пропаганды ГИБДД области.