Хулиган пытался подкупить потерпевшего алкоголем и деньгами, но не вышло

17.10.2018 12:23 116

В Дзержинском районе возбудили уголовное дело против местного жителя за подкуп потерпевшего и свидетеля, сообщает 17 октября пресс-служба прокуратуры.

Ранее мужчина обвинялся в причинении вреда здоровью в ходе драки.

Желая избежать уголовной ответственности, хулиган склонял пострадавшую сторону и свидетеля к даче ложных показаний, уговаривая сообщить следствию, что потерпевший сам упал на стекло и порезался. Злоумышленник обещал отблагодарить граждан деньгами и алкоголем, о чем пострадавшая сторона и свидетель заявили на суде.