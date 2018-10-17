Организаторов арт-кемпинга «Поток» оштрафовали

17.10.2018 11:58 145

Арт-кемпинг «Поток» в августе 2018 года прошёл в Калужской области с нарушениями, сообщила 17 октября прокуратура области.

Московское юридическое лицо и жительница Юхнова заключили договор об аренде сельскохозяйственных земель для проведения мероприятия. На территории кемпинга было размещено свыше трех тысяч человек с расположением автомобильных парковок, сцен для проведения различного рода мероприятий, кафе, шатров для мастер-классов и лекций, ярмарки и прочей инфраструктуры. Все это способствовало, по мнению прокуратуры, загрязнению, истощению и деградации почв.

В результате прокурорской проверки юридическое лицо оштрафовано на 100 тыс. рублей за нарушение земельного законодательства.