Организаторов арт-кемпинга «Поток» оштрафовали

Арт-кемпинг «Поток» в августе 2018 года прошёл в Калужской области с нарушениями, сообщила 17 октября прокуратура области.
Московское юридическое лицо и жительница Юхнова заключили договор об аренде сельскохозяйственных земель для проведения мероприятия. На территории кемпинга было размещено свыше трех тысяч человек с расположением автомобильных парковок, сцен для проведения различного рода мероприятий, кафе, шатров для мастер-классов и лекций, ярмарки и прочей инфраструктуры. Все это способствовало, по мнению прокуратуры, загрязнению, истощению и деградации почв.
В результате прокурорской проверки юридическое лицо оштрафовано на 100 тыс. рублей за нарушение земельного законодательства.
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