300 тысяч рублей вытрясла прокуратура с алиментщиков Козельска

17.10.2018 11:38 114

Прокуратура Козельского района выявила 36 нерадивых родителей, уклоняющихся от выплаты алиментов, сообщила 17 октября пресс-служба ведомства.

Защищая права детей, прокуроры района подали в суд 36 исков о взыскании с алиментщиков более 400 000 рублей. В настоящий момент 30 исков на сумму 300 000 рублей судом удовлетворены, остальные находятся на рассмотрении.

Исполнение судебных решений по этим делам контролирует прокуратура.