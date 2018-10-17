Бывший адвокат осужден за обман клиента

17.10.2018 11:26 266

Обнинский суд вынес приговор бывшему адвокату, обманувшего своего клиента, сообщила 17 октября пресс-служба калужской областной прокуратуры.

Адвокат, защищая подследственного по уголовному делу, сообщил ему о необходимости передачи крупной суммы денег сотрудникам полиции и прокуратуры, чтобы избежать ответственности. Полученные от клиента деньги защитник никуда передавать не собирался и оставил себе, совершив таким образом хищение в особо крупном размере.

Адвокат-мошенник наказан тремя годами колонии поселения.