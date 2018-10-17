Самые добрые соседи проживают в Обнинске

17.10.2018 10:44 153

Специалисты портала недвижимости Domofond.ru на днях провели традиционный опрос, как россияне относятся к своим соседям.

Участникам опроса предложили оценить утверждение «Люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого региона был рассчитан средний балл.

По итогам опроса Обнинск вошел в топ-10 городов, жители которых имеют хорошие отношения со своими соседями, опередив все города Центрального Федерального округа РФ. Самыми же дружелюбными городами России стали Грозный, Нальчик и Анапа.