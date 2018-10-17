Пьяный водитель ответит перед судом за сбитого пешехода

17.10.2018 10:17 380

В Калужской области на днях завершилось расследование уголовного дела об аварии, совершенной пьяным водителем.

В апреле текущего года мужчина сел за руль своего авто в нетрезвом виде. Двигаясь по трассе М-3 «Украина» через Обнинск, он проехал через перекресток на красный сигнал светофора, сбив пешехода, катившего мотоцикл по переходу. В результате наезда пострадавший получил тяжелые травмы.

Виновник аварии предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровья сбитому пешеходу, сообщает пресс-служба областного УМВД.