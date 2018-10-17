В Белоусово утром сбили пешехода

17.10.2018 08:58 225

Сегодня утром в Жуковском районе произошло ДТП.

В Белоусово по улице Московской «Geely» наехал на человека.

Пешеход получил травмы, его состояние и обстоятельства происшествия уточняют сотрудники Госавтоинспекции и медики, сообщает пресс-служба Управления МЧС по Калужской области.