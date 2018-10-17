На Салтыкова-Щедрина и Болдина воду сегодня отключать не станут

17.10.2018 08:48 392

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Объявленное ранее отключение воды по улицам Салтыкова-Щедрина и Болдина переносится на другую дату, сообщила в среду, 17 октября, пресс-служба Калугаоблводоканала.

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