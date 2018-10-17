Ночью на Тульской в аварии пострадал человек

17.10.2018 08:27 301

Сегодня ночью, 17 октября, в Калуге на улице Тульской произошло ДТП.

Автомобиль «Ниссан» налетел на стоящую «Рено».

В результате аварии пострадал один человек, медицинская бригада, прибывшая на место, оказала ему помощь. Тяжесть полученных им травм и обстоятельства происшествия уточняются, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.