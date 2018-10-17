Иностранца и двух россиян лишили прописки через суд

17.10.2018 08:00 259

Регистрация иностранного гражданина и двух граждан России в одном из домов в селе Овсорок Жиздринского района на днях была признана недействительной.

Выяснилось, что зарегистрированные в доме никогда не жили и жить не собирались. Это подтвердили соседи и администрация села.

С регистрационного учета приезжих сняли через суд, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.